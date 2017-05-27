Поклонская инициировала проверку кинокомпании режиссера Учителя

Пока правоохранительные органы намерены только изучить документы кинокомпании

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская инициировала проверку кинокомпании режиссера Алексея Учителя, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката режиссера Константина Добрынина.

По словам правозащитника, сейчас сотрудники правоохранительных органов сделали только запрос о предоставлении документов для проведения проверки. На этот запрос нужно будет ответить в течение определенного времени. Пока неизвестно будут ли предоставлены эти документы.

Добрынин также рассказал, что проверкой занимается Управление полиции по Василеостровскому району Санкт-Петербурга. По его мнению, этот шаг Поклонской продиктован ее интересом к готовящемуся к выходу фильму «Матильда».

Напомним, Наталья Поклонская выступает против еще не вышедшего фильма «Матильда». Мнение противников фильма строится только на единственном трейлере. Напомним, что они в июле 2016 года создали петицию на сайте Change.org, где собирали подписи за отмену картины, объясняя это тем, что «содержание фильма является сознательной ложью».