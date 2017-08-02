Также, будучи в Крыму, она посетила международный детский центр «Артек»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская приняла участие в молебне против фильма «Матильда». Об этом она написала в своем Facebook.
«Крестовоздвиженская дворцовая церковь в Ливадии. Приняла участие в молебне Святым Царственным Страстотерпцам. Молитвенное стояние против кощунственного фильма началось на Камчатке и заканчивается в Крыму», — написала Поклонская.
Также, будучи в Крыму, она посетила международный детский центр «Артек».
«Сказочный «Артек». Побывала впервые после масштабной реконструкции. Настоящая страна детства», — рассказала Поклонская.
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Нурбек
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Софья
Какой проходной балл? / Строений балл?Читать статью
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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