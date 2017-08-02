Также, будучи в Крыму, она посетила международный детский центр «Артек»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская приняла участие в молебне против фильма «Матильда». Об этом она написала в своем Facebook.

«Крестовоздвиженская дворцовая церковь в Ливадии. Приняла участие в молебне Святым Царственным Страстотерпцам. Молитвенное стояние против кощунственного фильма началось на Камчатке и заканчивается в Крыму», — написала Поклонская.

Также, будучи в Крыму, она посетила международный детский центр «Артек».

«Сказочный «Артек». Побывала впервые после масштабной реконструкции. Настоящая страна детства», — рассказала Поклонская.

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