Поклонская приняла участие в молебне против фильма «Матильда»

Александр
Автор: Александр Август 2, 2017 15:45

Также, будучи в Крыму, она посетила международный детский центр «Артек»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская приняла участие в молебне против фильма «Матильда». Об этом она написала в своем Facebook.

«Крестовоздвиженская дворцовая церковь в Ливадии. Приняла участие в молебне Святым Царственным Страстотерпцам. Молитвенное стояние против кощунственного фильма началось на Камчатке и заканчивается в Крыму», — написала Поклонская. 

Также, будучи в Крыму, она посетила международный детский центр «Артек».

«Сказочный «Артек». Побывала впервые после масштабной реконструкции. Настоящая страна детства», — рассказала Поклонская.

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