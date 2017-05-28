Поклонская: проверка фильма «Матильда» началась после обращения граждан

Ранее стало известно, что полиция начала проверку кинокомпании режиссера Алексея Учителя
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что получила множество запросов от разных граждан с просьбой проверить фильм «Матильда». Об этом пишет «Лайф».
» Я рассматриваю обращения граждан, в связи с чем мною подготовлены депутатские запросы во все компетентные органы. Проводится проверка, в частности, по бюджетным деньгам, которые были выделены на финансирование этого фильма», — сказала она.
Как ранее сообщало ИА «Амител» , Поклонская инициировала проверку кинокомпании режиссера Алексея Учителя. Сейчас сотрудники правоохранительных органов сделали только запрос о предоставлении документов для проведения проверки. На этот запрос нужно будет ответить в течение определенного времени. Пока неизвестно будут ли предоставлены эти документы.
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