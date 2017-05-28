Поклонская: проверка фильма «Матильда» началась после обращения граждан

Александр
Автор: Александр Май 28, 2017 11:45

Поклонская: проверка фильма «Матильда» началась после обращения граждан

Поклонская: проверка фильма "Матильда" началась после обращения граждан

Ранее стало известно, что полиция начала проверку кинокомпании режиссера Алексея Учителя

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что получила множество запросов от разных граждан с просьбой проверить фильм «Матильда». Об этом пишет «Лайф».

» Я рассматриваю обращения граждан, в связи с чем мною подготовлены депутатские запросы во все компетентные органы. Проводится проверка, в частности, по бюджетным деньгам, которые были выделены на финансирование этого фильма», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА «Амител» , Поклонская инициировала проверку кинокомпании режиссера Алексея Учителя. Сейчас сотрудники правоохранительных органов сделали только запрос о предоставлении документов для проведения проверки. На этот запрос нужно будет ответить в течение определенного времени. Пока неизвестно будут ли предоставлены эти документы.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Май 28, 2017 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Надя

    Надя

    Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?

    Читать статью
  • Виктория

    Виктория

    Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?

    Читать статью
  • Зарин

    Зарин

    Кдк вы супер

    Читать статью
  • андрей

    андрей

    Неплохо пороботали

    Читать статью
  • Селивёрстов Владимир Николаевич

    Селивёрстов Владимир Николаевич

    Уважаемая Светлана, а вымер ли Бийский район? Вы живете в Бийске или в районе? Вы-то выжили. Вы-молодец! Никого не останется,…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии