Поклонскую пригласили на премьеру «Матильды»

Ранее Поклонская пригласила Учителя пообщаться с противниками его фильма

Режиссер «Матильды» Алексей Учитель пригласил посетить премьеру «Матильды» главного противника фильма – депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Об этом заявил его адвокат Константин Добрынин, сообщает РИА Новости.

«А вообще хотим посоветовать во время парламентских каникул депутату Поклонской отдохнуть от своей борьбы с «Матильдой», проветрить голову крымским воздухом, привести чувства в порядок, вспомнить о проблемах своих крымских избирателей… И в октябре приходить на премьеру кинокартины», — сказал Добрынин.

Ранее Поклонская пригласила Учителя пообщаться с противниками его фильма.

Добрынин сообщил, что в храме, куда Поклонская пригласила режиссера, на молитвенном стоянии может поместиться только 300 человек, в то время как сама депутат говорила о 40 тысячах противников.

Ранее постоять против «Матильды» предложил и депутат Госдумы, председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член Высшего Совета ЛДПР, куратор агитационно-пропагандистского блока партии ЛДПР — Михаил Дегтярев, дедушка которого, как пишут в сети, был регионального масштаба партийным функционером времен СССР.