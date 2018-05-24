Поколение Z будут обучать с помощью веб-квестов и дополненной реальности

На форуме «Алтай. Точки Роста» будет работать «Учительская» площадка, которая предназначена для молодых педагогов. Эксперты научат, как в песнях, сказках, сценариях, ходилках по классу, квестах и веб-квестах (интернет-квест).

— Эта площадка работает на АТР второй год. Попросили ее организовать сами молодые учителя, ранее они участвовали в работе других площадок. В этом году они изучат нестандартные приемы, которые можно использовать в обучении школьников поколения Z. Этой уникальной информацией обладает наш эксперт института системных проектов Московского педагогического городского университета, заместитель председателя Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО (г. Минск) Виталий Никонович. У нового поколения школьников более быстрый тип мышления, и они ориентированы на результат. Им нужно понимать, как эта информация им пригодится в жизни. Я учитель иностранного языка. Чтобы достигнуть образовательной цели на уроке, нужно знать потребности той группы детей, с которыми вы работаете. Если они непоседливы, любят пошалить, то можно предложить им удобную для них форму изучения языка. Английский можно познавать в песнях, сказках, сценариях, в ходилках по классу, квестах, веб-квестах (интернет-квест). Сейчас новая фишка у детей – дополненная реальность. Ее можно использовать при отгадывании кроссворда, включенного в учебную деятельность, на любую тему. По астрономии есть такие кроссворды, если дети его верно сложили, то с помощью смартфона можно увидеть, например, 3D изображение планет солнечной системы, — рассказывает руководитель площадки проректор по развитию профессиональных компетенций АКИПКРО Екатерина Филиппова.

Заявки на участие в работе площадки подали молодые педагоги из 15 регионов России, а также из Казахстана и Киргизии.

Молодых учителей ждут пять дней интенсивной работы, которая будет построена в форме тренингов, мастер-классов, практикумов. Участники будут работать над ораторским искусством, познакомятся с отличительными чертами современного поколения школьников и актуальными для них формами работы, на практике разберут особенности урока и образовательного события в деятельностном формате, а также обсудят возможности использования интеллектуальных игр в школе.

Отдельный блок работы будет посвящен финансовой грамотности. Педагоги пройдут ряд тренингов по этой теме и попробуют на себе интерактивные формы работы, которые затем смогут применить в своей деятельности.



КОЧЕТЫГОВА

Татьяна

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