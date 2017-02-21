Пол Маккартни и Ринго Старр объединились для создания нового альбома
Также в записи участвовал гитарист Джо Уолш
Участники легендарной британской группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр впервые за семь лет объединились для записи нового альбома. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Billboard.
Старр разместил в своем Twitter совместную фотографию с Маккартни. «Спасибо тебе за то, что пришел и сыграл великолепный бас. Люблю тебя, мужик, мира и любви!» — подписал музыкант снимок.
Отмечается, что в создании пластинки экс-барабанщика The Beatles также принял участие американский гитарист Джо Уолш из группы Eagles.
Рекламный агент Старра подтвердил изданию, что Маккартни помог ему с записью нового альбома, релиз которого намечен на текущий год.
Издание отмечает, что в 2009 году экс-участники британского коллектива уже объединялись для создания альбома Старра Y Not. Маккартни тогда тоже исполнял партии на басу.
Группа The Beatles распалась в 1970 году. После этого все четверо музыкантов – Джон Леннон, Пол Маккарти, Джордж Харрисон и Ринго Старр – начали сольную карьеру. Отметим, что шесть из 14 официальных альбомов коллектива стали «бриллиантовыми», то есть было продано более чем по 10 миллионов копий каждого из них.
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