Полезные свойства сухого молока

mavit
Автор: mavit Декабрь 4, 2017 04:15

Полезные свойства сухого молока

Сухое молоко является растворимым порошкообразным продуктом. Чтобы его изготовить используют различные технологии, в процессе которых происходит сушка коровьего молока.

Молоко сухое оптом входит в состав множества кондитерских изделий, его добавляют в детское питание, йогурт и в другие продукты, употребляемые человеком каждый день.

Если сухое молоко действительно изготовлено с соблюдением всех технологий, то оно обладает множеством преимуществ. Во время путешествий и различных экскурсий оно способно полностью заменить стандартное молоко. Чтобы получить такое молоко хватит лишь тёплой воды, которой и нужно будет разбавить сухую смесь.

Необходимо отметить, что в сухом молоке содержится около 35% очень ценных белков. Данные белки богаты аминокислотами, всеми необходимыми организму витаминами, а также полезными минералами. По питательности сухой аналог почти не уступает обычному молоку. Однако именно в сухом молоке содержание холестерина в разы ниже, что позволяет снизить аллергию в несколько раз. Благодаря этому свойству его и используют в процессе изготовления сухого детского питания. Более того, в нём имеется достаточное количество кальция, что улучшает и укрепляет костную ткань. Нельзя забывать и про калий, который благоприятно воздействует на сердце и всю сосудистую систему организма. Ещё в сухом молоке присутствуют витамины А и D.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 4, 2017 04:15
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