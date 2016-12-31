Полиция не будет возбуждать дело против Марунаи по просьбе Киркорова

Александр
Автор: Александр Декабрь 31, 2016 03:45

Полиция не будет возбуждать дело против Марунаи по просьбе Киркорова

Полиция не будет возбуждать дело против Марунаи по просьбе Киркорова

Ранее лидер группы Space обвинял Киркорова в переработке его композиции

Полиция Москвы отказала в возбуждении уголовного дело о вымогательстве против против Дидье Маруани. Ранее на этом настаивал знаменитый российских певец Филипп Киркров, пишет газета «Известия».

Как сообщается, в правоохранительных органах не станут возбуждать дело из-за отсутствия состава преступления. Однако полиция продолжает проверку по делу о ложном доносе со стороны Киркорова по заявлению Маруани.

Ранее лидер группы Space обвинил Филиппа Киркорова в переработке его композиции. речь идет о песни «Жестокая любовь».  По словам Киркорова, Маруани собирался взыскать с него $75 млн, однако позже согласился на компенсацию в размере €1 млн.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 31, 2016 03:45
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