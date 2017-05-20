Полиция составила протокол на Леву из «Би-2» после найденных наркотиков

При музыканте правоохранители нашли 0,5 грамма марихуаны
Сотрудники правоохранительных органов оформили административный протокол за хранение наркотиков на вокалиста группы «Би-2» Егора Бортника, известного как Лева.
Отметим, что протокол уже направлен в суд. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах подтверждали факт составления протокола, но в отношении кого он был составлен, не сообщали. Собеседник агентства отметил, что при музыканте нашли 0,5 грамма марихуаны.
Как ранее сообщало ИА «Амител» , солист группы был задержан на стадионе во время футбольного матча между столичным «Спартаком» и грозненским «Тереком».
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