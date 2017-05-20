Полиция составила протокол на Леву из «Би-2» после найденных наркотиков

Александр
Автор: Александр Май 20, 2017 11:45

Полиция составила протокол на Леву из «Би-2» после найденных наркотиков

Полиция составила протокол на Леву из "Би-2" после найденных наркотиков

При музыканте правоохранители нашли 0,5 грамма марихуаны

Сотрудники правоохранительных органов оформили административный протокол за хранение наркотиков на вокалиста группы «Би-2» Егора Бортника, известного как Лева.

Отметим, что протокол уже направлен в суд. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах. 

Ранее в правоохранительных органах подтверждали факт составления протокола, но в отношении кого он был составлен, не сообщали. Собеседник агентства отметил, что при музыканте нашли 0,5 грамма марихуаны.

Как ранее сообщало ИА «Амител» , солист группы был задержан на стадионе во время футбольного матча между столичным «Спартаком» и грозненским «Тереком».

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Александр
Автор: Александр Май 20, 2017 11:45
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    Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?

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    Зарин

    Кдк вы супер

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  • андрей

    андрей

    Неплохо пороботали

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  • Селивёрстов Владимир Николаевич

    Селивёрстов Владимир Николаевич

    Уважаемая Светлана, а вымер ли Бийский район? Вы живете в Бийске или в районе? Вы-то выжили. Вы-молодец! Никого не останется,…

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  • Светлана

    Светлана

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