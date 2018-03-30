Полред президента в СФО оценил ситуацию с паводком в Алтайском крае

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осмотрел подтопленные территории Алтайского края. Облет паводковой зоны он совершил с губернаторов Александром Карлиным.

Сергей Меняйло подчеркнул, что паводковая обстановка в этом году осложнилась в тех местах, где раньше этого не происходило, к примеру, на реке Песчаная в Смоленском районе.

«Поэтому расслабляться нельзя, мы должны быть готовы к подобному сценарию паводка. Судя по внешним данным, ситуация в Алтайском крае непростая, но не критическая», — отметил полпред.

Также он добавил, что государство готово оказать региону дополнительную помощь, нарастить в крае группировку МЧС.

По данным МЧС, в крае подтоплен 41 населенный пункт в 10 муниципальных образованиях. В целом вода зашла на 1825 приусадебных участков, подтопило 467 жилых домов с населением 1240 человек. За сутки количество подтопленных населенных пунктов уменьшилось на 23, жилых домов – на 545. Эвакуированными остаются 1255 человек, 102 ребенка.