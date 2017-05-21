Получить редкую профессию артиста театра кукол можно будет в Барнауле

Александр
Автор: Александр Май 21, 2017 08:45

Получить редкую профессию артиста театра кукол можно будет в Барнауле

Получить редкую профессию артиста театра кукол можно будет в Барнауле

Учебная программа будет рассчитана на два года и предназначена для выпускников актерских и режиссерских специальностей

Начиная с 2017 года в Алтайском государственном институте культуры можно будет получить специальность артиста-кукольника. Сейчас учебное заведение открывает набор на эту профессиональную программу, которая должна стать дополнительной к основному образованию. Поступить смогут студенты и выпускники направлений «Актерское искусство» и «Режиссер любительского театра» как АГИК, так и других профильных вузов и ссузов.

Как рассказали в театре кукол «Сказка», обучение будет осуществляться по целевому заказу управления Алтайского края по культуре и архивному делу, а учебная программа рассчитана на два года — это порядка 500 часов. По результатам итоговой аттестации выпускники получат дипломы о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Артист театра кукол». Преподавателями на новом курсе будут ведущие специалисты АГИК и других российских вузов, где сегодня учат на кукольников.

Узнать о новой учебной программе более подробно можно будет 20 мая в театре «Сказка», где пройдет день открытых дверей. Гостей ждут в 12:30 в малом зале ДК Моторостроителей (улица Г. Титова, 50 а). Подать документы для поступления можно до 15 июня по адресу: улица Юрина, 277, кабинет 228, деканат факультета дополнительного профессионального образования АГИК.

Напомним, что профессия кукольника считается довольно редкой и ценной, так как обучают ей всего в нескольких учебных заведениях страны.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Май 21, 2017 08:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Надя

    Надя

    Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?

    Читать статью
  • Виктория

    Виктория

    Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?

    Читать статью
  • Зарин

    Зарин

    Кдк вы супер

    Читать статью
  • андрей

    андрей

    Неплохо пороботали

    Читать статью
  • Селивёрстов Владимир Николаевич

    Селивёрстов Владимир Николаевич

    Уважаемая Светлана, а вымер ли Бийский район? Вы живете в Бийске или в районе? Вы-то выжили. Вы-молодец! Никого не останется,…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии