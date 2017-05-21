Получить редкую профессию артиста театра кукол можно будет в Барнауле

Учебная программа будет рассчитана на два года и предназначена для выпускников актерских и режиссерских специальностей

Начиная с 2017 года в Алтайском государственном институте культуры можно будет получить специальность артиста-кукольника. Сейчас учебное заведение открывает набор на эту профессиональную программу, которая должна стать дополнительной к основному образованию. Поступить смогут студенты и выпускники направлений «Актерское искусство» и «Режиссер любительского театра» как АГИК, так и других профильных вузов и ссузов.

Как рассказали в театре кукол «Сказка», обучение будет осуществляться по целевому заказу управления Алтайского края по культуре и архивному делу, а учебная программа рассчитана на два года — это порядка 500 часов. По результатам итоговой аттестации выпускники получат дипломы о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Артист театра кукол». Преподавателями на новом курсе будут ведущие специалисты АГИК и других российских вузов, где сегодня учат на кукольников.

Узнать о новой учебной программе более подробно можно будет 20 мая в театре «Сказка», где пройдет день открытых дверей. Гостей ждут в 12:30 в малом зале ДК Моторостроителей (улица Г. Титова, 50 а). Подать документы для поступления можно до 15 июня по адресу: улица Юрина, 277, кабинет 228, деканат факультета дополнительного профессионального образования АГИК.

Напомним, что профессия кукольника считается довольно редкой и ценной, так как обучают ей всего в нескольких учебных заведениях страны.