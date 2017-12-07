Попугай выбирает новогодние игрушки. Видео 

mavit
Автор: mavit Декабрь 7, 2017 11:45

Попугай выбирает новогодние игрушки. Видео 

Попугай выбирает новогодние игрушки. Видео 

Новый год — это весело, но к выбору елочных игрушек нужно относиться серьезно. Смотрите, как это делает попугай Кеша — питомец сотрудницы "Алтайской правды" Елены Васильевой.  
 

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mavit
Автор: mavit Декабрь 7, 2017 11:45
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