Попугай выбирает новогодние игрушки. Видео 

Новый год — это весело, но к выбору елочных игрушек нужно относиться серьезно. Смотрите, как это делает попугай Кеша — питомец сотрудницы "Алтайской правды" Елены Васильевой.
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Читайте также
- Седьмой сезон «Игры престолов» посмотрели нелегально более миллиарда раз 0 11.Сен
- Православный священник стал победителем украинского шоу «Голос страны» 0 26.Апр
- Интерактивное путешествие по главным загадкам росписи «Тайная вечеря» 0 14.Апр
- Танцуй, пока гуляешь. Как жители Барнаула осваивают Dance Walking 0 01.Июл
- Вандал разрезал картину Томаса Гейнсборо «Утренняя прогулка» в Лондоне 0 20.Мар
Оставить комментарий
Нет комментариев
Посмотреть комментарии
Оставить комментарий
пользовательского соглашения
Новости
Комментарии
-
Светлана
Здравствуйте, я оточилась 9 классов ,потом поступила учится в своем городе , меня отчислили , хочу поступить учится в…Читать статью
-
Татьяна
А общежитие есть?Читать статью
-
Вася
Как скачать кешЧитать статью
-
тимур
Эта игра крутьЧитать статью
-
КЛИМ ЧУГУНКИН
ТАКИХ УРОДОВ НАДО БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ......Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий