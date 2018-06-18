Портрет Золотухина на 77 воздушных шарах взмоет в небо над Алтайским краем

mavit
Автор: mavit Июнь 18, 2018 05:45

Портрет Золотухина на 77 воздушных шарах взмоет в небо над Алтайским краем

Портрет Золотухина на 77 воздушных шарах взмоет в небо над Алтайским краем

В день рождения актера Валерия Золотухина, 21 июня, в селе Быстрый Исток Алтайского края запустят в небо его портрет на 77 воздушных шарах. Дело в том, что в этом году Валерию Сергеевичу исполнилось бы 77 лет.

В этот день на малой родине актера пройдет фестиваль актерской и авторской песни им. Валерия Золотухина «Вера. Надежда. Любовь», сообщает «Алтайтурцентр».

В селе устроит уличный концерт духовой оркестр, с вокальными номерами выступят театральные актеры Сибири, пройдет гала-концерт с призерами фестиваля. Перед местным культурно-досуговым центром развернут сувенирную ярмарку. В полдень посетителей праздника начнут угощать из полевой кухни.

Официальную программу фестиваля завершит салют из 77 воздушных шаров с портретом актера. На закате участники мероприятия будут петь на улице под гармонь любимые песни знаменитого земляка. В конце – зажгут 77 свечей и почтят память Валерия Сергеевича минутой молчания.

Фото Михаила Острожинского и из архива Алтайтурцентра

 

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mavit
Автор: mavit Июнь 18, 2018 05:45
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