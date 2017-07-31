Последний киногерой: как Рунет отпраздновал 70-летие Арнольда Шварценеггера

Александр
Автор: Александр Июль 31, 2017 21:45

Последний киногерой: как Рунет отпраздновал 70-летие Арнольда Шварценеггера

Последний киногерой: как Рунет отпраздновал 70-летие Арнольда Шварценеггера

Австрийскому актеру и бывшему губернатору Калифорнии 30 июля исполнилось 70 лет

Один из самых известных людей в мире – Арнольд Шварценеггер – 30 июля отпраздновал 70-летний юбилей. В это трудно поверить, но Железный Арни и сегодня выглядит так, что многие молодые культуристы ему завидуют. К тому же Шварценеггер активно снимается в кино: в этом году в прокат вышла драма с его участием «Последствия».

Свою карьеру Железный Арни начал не как актер или политик, а как культурист. Он стал обладателем титулов «Мистер Олимпия» и «Мистер Вселенная». Именно увлечение бодибилдингом и привело Шварценеггера в кино. Первой работой стала роль в фильме «Геркулес в Нью-Йорке». Создатели фильма посчитали фамилию Арнольда чрезвычайно сложной, и в титрах он значился под псевдонимом Арнольд Стронг. Затем был «Конан-варвар», который и сделал актера знаменитым. За свою карьеру Железный Арни сыграл в таких фильмах, как «Терминатор», «Вспомнить все», «Правдивая ложь», «Детсадовский полицейский», «Близнецы».

В 2003 году Шварценеггер был избран на пост губернатора американского штата Калифорния, где проживает около 40 миллионов человек.

Предлагаем посмотреть, как пользователи российского интернета отметили 70-летний юбилей великого актера и спортсмена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Александр
Автор: Александр Июль 31, 2017 21:45
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