Посол США рассказал, что думает о русском роке

mavit
Автор: mavit Декабрь 27, 2017 11:45

Посол США рассказал, что думает о русском роке

Посол США рассказал, что думает о русском роке

Посол США в России Джон Хантсман оценил русский рок, но признался, что больше любит музыку Прокофьева и Рахманинова. Также он рассказал, что и сам в молодости увлекался музыкой, играл в группах и зарабатывал таким образом.

Отвечая на вопрос «Сноб» о том, какая музыка ему нравится, Хантсман ответил: «Рахманинов и Прокофьев». По его словам, они вдохновили великих рок-музыкантов, таких как Кит Эмерсон и Рик Уэйтман. В свою очередь Прокофьева вдохновила Чикагская школа джаза во время его путешествий по Америке.

«Я послушал немного русского рока, и он довольно неплох», – также отметил посол.

Он рассказал, что сам играл на фортепиано, увлекался американским джазом и искусством импровизации. «Я ужасно любил музыку, по выходным играл в группах и зарабатывал», – поделился воспоминаниями Хантсман. 

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mavit
Автор: mavit Декабрь 27, 2017 11:45
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