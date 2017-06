Посвященный группе The Beatles фестиваль пройдет в Алтайском крае

В фестивале примет участие единственный в России официальный трибьют группы — The BeatLove

Музыкальный фестиваль Because of the Beatles, посвященный ливерпульской четверке, состоится в четвертый раз в Алтайском крае 1 июля. Об этом сообщает Алтайтурцентр.

Отмечается, что гостями фестиваля станут такие новосибирские группы, как «Ракеты» и «ШтрихКот», музыканты из Горно-Алтайска Palm Beach 04, а также барнаульские коллективы Redrollers и «Мы». Кроме этого, в фестивале примет участие единственный в России официальный трибьют The Beatles — московская группа The BeatLove.

В сообщении говорится, что в этот день на площадке «Битлз-лэнд» в «Бирюзовой Катуни» будут организованы тематические фотозоны, гости смогут сделать снимки рядом с ростовыми куклами The Beatles, поучаствовать в конкурсах и выиграть памятные призы.

Четвертый музыкальный фестиваль Because of the Beatles пройдет под девизом «Вперед, в 60-е!», подчеркивают в Алтайтурцентре, поэтому приветствуется соответствующий стиль одежды.

Мероприятие состоится в 17:00 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, «Бирюзовая Катунь». Вход свободный.