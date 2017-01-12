Поцелуй в «Титанике» назван лучшим в истории голливудского кино

Александр
Автор: Александр Январь 12, 2017 17:45

Поцелуй в «Титанике» назван лучшим в истории голливудского кино

Поцелуй в "Титанике" назван лучшим в истории голливудского кино

Лента вышла в прокат в 1997 году

Поцелуй Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в картине Джеймса Кэмерона «Титаник» 1997 года признан лучшим в истории голливудского кино. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в США.

Всего в рейтинге кинематографических поцелуев представлено 50 фильмов и анимационных лент, передает Popcornnews. Второе место заняла сцена со спагетти из мультфильма Disney «Леди и Бродяга», а третье — поцелуй Деми Мур и Патрика Суэйзи из «Привидения».

Американским зрителям также нравятся романтические сцены из «Красотки», «Человека-паука» Сэма Рейми, «Унесенных ветром», «Бриджит Джонс», «Грязных танцев», «Звездных войн», «Завтрака у Тиффани».

 

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Александр
Автор: Александр Январь 12, 2017 17:45
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