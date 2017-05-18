Пранкеру, оголившемуся перед Джамалой на сцене, грозит до пяти лет тюрьмы

Александр
Автор: Александр Май 18, 2017 17:45

Пранкеру, оголившемуся перед Джамалой на сцене, грозит до пяти лет тюрьмы

Пранкеру, оголившемуся перед Джамалой на сцене, грозит до пяти лет тюрьмы

Седюка задержали на 72 часа. В отношении него возбуждено дело по статье «Хулиганство с отягчающими обстоятельствами»

Глава МВД Украины Арсен Аваков подтвердил информацию о том, что оголившийся мужчина на сцене «Евровидения» — это скандально известный украинский журналист и пранкер Виталий Седюк. Об этом пишет сайт газеты «Комсомольская правда».

Он назвал мужчину, снявшего штаны с трусами перед певицей Джамалой,  «идиотом» и «позором страны». Аваков заявил, что во время выступления исполнительницы Седюк реализовал свое хобби, так как «неофициально работает провоцирующим журналистом».

Известно, что пранкера задержали на 72 часа. Возбуждено дело по статье «хулиганство с отягчающими обстоятельствами». Таким образом, Седюку грозит до пяти лет лишения свободы.

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Александр
Автор: Александр Май 18, 2017 17:45
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