Правда или нет? Проверьте свои знания об улицах Барнаула

mavit
Автор: mavit Ноябрь 2, 2017 17:45

Правда или нет? Проверьте свои знания об улицах Барнаула

Правда или нет? Проверьте свои знания об улицах Барнаула

«Алтайская правда» подготовила для своих читателей новый тест. На этот раз мы решили прогуляться по улицам Барнаула, а их насчитывается в нашем городе более восьми сотен. Первые из них появились в середине 18 века, а последние – относительно недавно.

Итак, предлагаем проверить свои знания об улицах города. Для этого всего лишь надо выбрать из двух вариантов «Правда» или «Нет». Надеемся, что этот тест будет интересным и полезным для вас. Начинаем!

Пять интересных фактов:

1. Барнаул с основания застраивался по единому «регулярному» плану: параллельно-перпендикулярное расположение улиц дало повод назвать их линиями, как в Санкт-Петербурге.

Правда или нет? Проверьте свои знания об улицах Барнаула

2. Сейчас, по официальным данным, в Барнауле – свыше 780 улиц, 11 проспектов, 10 трактов, а также 126 переулков и проездов. Их общая длина превышает 700 километров.

Правда или нет? Проверьте свои знания об улицах Барнаула

3. В Барнауле насчитывается порядка десятка площадей. Это, в частности, Демидовская, Октября, Советов, Адмирала Кузнецова, Сахарова, Свободы, Победы, Спартака, Мира, Жукова и Ветеранов.

Правда или нет? Проверьте свои знания об улицах Барнаула

4. 2 мая 1917 года произошел крупный пожар, уничтоживший здания почти в 60 кварталах центральной части города. После этого до 1930-х годов застройка Барнаула шла по принципу «города-сада».

Правда или нет? Проверьте свои знания об улицах Барнаула

5. C 1930-х годов архитекторы города разрабатывали идею строительства Обского бульвара. Он должен пройти от площади Советов до берега Оби. Но бульвар продвинулся лишь на квартал от пр. Ленина до пр. Комсомольского.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 2, 2017 17:45
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