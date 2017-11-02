Правда или нет? Проверьте свои знания об улицах Барнаула
«Алтайская правда» подготовила для своих читателей новый тест. На этот раз мы решили прогуляться по улицам Барнаула, а их насчитывается в нашем городе более восьми сотен. Первые из них появились в середине 18 века, а последние – относительно недавно.
Итак, предлагаем проверить свои знания об улицах города. Для этого всего лишь надо выбрать из двух вариантов «Правда» или «Нет». Надеемся, что этот тест будет интересным и полезным для вас. Начинаем!
Пять интересных фактов:
1. Барнаул с основания застраивался по единому «регулярному» плану: параллельно-перпендикулярное расположение улиц дало повод назвать их линиями, как в Санкт-Петербурге.
2. Сейчас, по официальным данным, в Барнауле – свыше 780 улиц, 11 проспектов, 10 трактов, а также 126 переулков и проездов. Их общая длина превышает 700 километров.
3. В Барнауле насчитывается порядка десятка площадей. Это, в частности, Демидовская, Октября, Советов, Адмирала Кузнецова, Сахарова, Свободы, Победы, Спартака, Мира, Жукова и Ветеранов.
4. 2 мая 1917 года произошел крупный пожар, уничтоживший здания почти в 60 кварталах центральной части города. После этого до 1930-х годов застройка Барнаула шла по принципу «города-сада».
5. C 1930-х годов архитекторы города разрабатывали идею строительства Обского бульвара. Он должен пройти от площади Советов до берега Оби. Но бульвар продвинулся лишь на квартал от пр. Ленина до пр. Комсомольского.
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