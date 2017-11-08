Правила снятия сцены в аренду

Для проведения большинства мероприятий, будь это выступление музыкальной группы или местного представителя власти, требуется сцена. Организаторы прекрасно понимают, что аренда сцены дело непростое и нужно отталкиваться от основных особенностей того места, где будет проводится мероприятие.

Прежде чем начать рассматривать услуги по аренде, нужно тщательно осмотреть будущее место расположение сцены. Во-первых, где будет происходить действо: в помещении или на открытом пространстве. Во-вторых, насколько ровная площадка для проведения, есть ли у неё уклоны. В-третьих, если всё будет происходить на улице, то с каким покрытием придётся иметь дело: песок, асфальт, земля или сплошные булыжники.

Не стоит упускать тот момент, что если требуемая высота не превышает 1 метра, то возможно обойтись арендой подиума. Ну а если же высота больше, то без сцены уже никуда.

Следующим пунктом, значится срок аренды и назначение сцены. Далеко не все изделия способны выстоять ту же неделю, особенно, если на ней постоянно будут выступать танцевальные коллективы. К тому же сцена идёт без специального покрытия и всё для тех же танцев, потребуется оформить заказ на ковролин, плёнку или нечто подобное.

Если сцена будет расположена на улице и на неё завезут дорогостоящее звуковое и световое оборудование, не обойтись без специального навеса, способного уберечь его от воздействия внешних факторов, таких как: снег, дождь или сильный ветер. Особенно это касается того момента, когда сцена нуждается в дополнительных креплениях светильников.

Главным вопросом всех последующих манипуляций, станет цена вопроса. Стоимость будет очень сильно отличаться от общей комплектации, ведь чем больше размер сцены, тем выше окончательная стоимость. Сюда же стоит включить накрытие, фермы и монтаж. Последний пункт, наряду с транспортировкой, могут включить в общую стоимость самой сцены, если её размеры будут превышать стандарт. Однако, юбка сцены и её покрытие, снова-таки будет зависеть от требования организаторов. В некоторых случаях подобные услуги не требуются либо ими занимается отдельная группа собственноручно.