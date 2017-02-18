Правительство РФ разрешило некоммерческий показ старых фильмов

Документ опубликован на сайте кабмина
Правительство России одобрило некоммерческий показ старых фильмов. Соответствующий документ опубликован 16 февраля на сайте кабмина.
В частности, речь идет о проекте федерального закона о внесении изменения в статью 51 федерального закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».
Теперь допускается некоммерческий показ без прокатного удостоверения музеями, библиотеками, научными или образовательными организациями перешедших в общественное достояние фильмов, созданных на территории, которая относилась к Российской империи или СССР, в пределах госграницы России.
Правительство решило одобрить данный проект и внести его в Госдуму в установленном порядке.
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