Правительство РФ разрешило некоммерческий показ старых фильмов

Александр
Автор: Александр Февраль 18, 2017 03:45

Правительство РФ разрешило некоммерческий показ старых фильмов

Правительство РФ разрешило некоммерческий показ старых фильмов

Документ опубликован на сайте кабмина

Правительство России одобрило некоммерческий показ старых фильмов. Соответствующий документ опубликован 16 февраля на сайте кабмина.

В частности, речь идет о проекте федерального закона о внесении изменения в статью 51 федерального закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

Теперь допускается некоммерческий показ без прокатного удостоверения музеями, библиотеками, научными или образовательными организациями перешедших в общественное достояние фильмов, созданных на территории, которая относилась к Российской империи или СССР, в пределах госграницы России.

Правительство решило одобрить данный проект и внести его в Госдуму в установленном порядке.

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Александр
Автор: Александр Февраль 18, 2017 03:45
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