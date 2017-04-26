Православный священник стал победителем украинского шоу «Голос страны»

Александр
Автор: Александр Апрель 26, 2017 09:45

Православный священник стал победителем украинского шоу «Голос страны»

Православный священник стал победителем украинского шоу "Голос страны"

За священника проголосовали украинские телезрители

Настоятель Свято-Троицкого православного храма протоиерей Александр Клименко стал победителем украинского шоу «Голос страны». Об этом пишет РИА Новости.

За протоиерея проголосовали телезрители, чем обеспечили ему победу в шоу. Александр Клименко спел песню украинского музыканта Николая Мозгового под названием «Материнская любовь». Наставницей победителя была популярная певица Тина Кароль.

Приз в этом шоу — квартира в Киеве и  возможность снять клип. Также одна из самых крупных в стране радиостанций на протяжении трех месяцев будет крутить его песни в эфире. 

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Автор: Александр Апрель 26, 2017 09:45
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