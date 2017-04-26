Православный священник стал победителем украинского шоу «Голос страны»

За священника проголосовали украинские телезрители
Настоятель Свято-Троицкого православного храма протоиерей Александр Клименко стал победителем украинского шоу «Голос страны». Об этом пишет РИА Новости.
За протоиерея проголосовали телезрители, чем обеспечили ему победу в шоу. Александр Клименко спел песню украинского музыканта Николая Мозгового под названием «Материнская любовь». Наставницей победителя была популярная певица Тина Кароль.
Приз в этом шоу — квартира в Киеве и возможность снять клип. Также одна из самых крупных в стране радиостанций на протяжении трех месяцев будет крутить его песни в эфире.
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