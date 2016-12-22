Праздник «Алтайская зимовка» начинается в регионе 17 декабря

Праздник продлится в Алтайском крае два дня: 17 и 18 декабря

Жители Алтайского края, а также гости региона в эти выходные смогут посетить мероприятия, приуроченные к ежегодному празднику «Алтайская зимовка». Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.

В этом году начало зимнего сезона будут отмечать 17 и 18 декабря. «Алтайская зимовка» всегда приурочена к прилету лебедей и открывает зимний туристический сезон. Каждый год на этот праздник съезжаются тысячи гостей. В этом году он пройдет в шести городах и 12 районах края. Вход на озеро в Советском районе, где зимуют лебеди, в эти дни бесплатный.

Ознакомиться с полной программой праздника, можно здесь.

Что касается краевой столицы, то здесь, пройдет всероссийская выставка дизайнерских валенок и художественного войлока «Теплое дело». Забег Дедов Морозов можно будет увидеть на Барнаульском ипподроме. Кроме этого, культурные мероприятия запланированы в ТД «Ультра».

В Белокурихе в эти дни стартует горнолыжный сезон. В Бийске зрителей ждут зрелищные гонки мотолыжных экипажей и соревнования по спортивному пельменингу. В Калманском районе пройдут гонки на собачьих упряжках.

Отметим, праздник «Алтайская зимовка» в Алтайском крае проходит уже в третий раз.