Праздник как мастер-класс

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В минувшее воскресенье большим гала-концертом завершился открытый краевой конкурс вокалистов «Золотая нота», прошедший в Барнауле в девятнадцатый раз.

Этот торжественный момент предваряли три дня конкурсных прослушиваний в ДК города Барнаула. Организаторы «Золотой ноты» особенно гордятся сложившейся за годы системой оценивания участников. Дело в том, что в каждой из трех номинаций – «Эстрадное исполнительство», «Народное пение» и «Академический вокал» – свое представительное жюри, в которое входят исключительно специалисты по этому направлению.

Открытое судейство

Специфика вокального направления сказывается и на атмосфере конкурса. Участников номинации «Эстрадное исполнительство» слушали на главной сцене городского ДК. Здесь переживали мамы с термосами, педагоги, дирижирующие с задних рядов зрительного зала, пока их подопечные зажигают на сцене, и уже отстрелявшиеся участники. Особо яркие выступления удостаивались оваций. Буквально за первые несколько минут корреспонденты «АП» услышали джазовую композицию, песню из фильма «Я шагаю по Москве» и кантри-хит на уверенном английском.

Особенность «Золотой ноты» – открытое судейство: сразу после выступления участник видит таблички с оценками жюри. И, каковы бы они ни были, непременно благодарит судей.

– Я в жюри «Золотой ноты» уже в пятый раз и могу сказать, что это очень мощный конкурс, – рассказала нам в перерыве художественный руководитель школы эстрадного вокала «АлИна» из Омска Инна Каршева. – В отдельных возрастных категориях (а их семь) собирается до 40 и даже до 60 человек! И очень многие претендуют на призовые места. Что мы оцениваем? В первую очередь природные данные ребенка – когда вдруг слышишь бархатный голос и такие обертоны, которые обезоруживают. затем отмечаешь технику исполнения, сценическое поведение. Вот только что был парнишка с прекрасным голосом. Пел не очень чисто, но так «продал» свою песню, что за обаяние невозможно было не добавить какие-то баллы.

Ангельские голоса

Совершенно другая атмосфера на малой сцене ДК, где в это время проходила номинация «Академический вокал»: паркет, благоговейная тишина, концертмейстер за электронным пианино и поистине ангельские голоса участников. В репертуаре конкурсантов – произведения советских композиторов, итальянские песни, непременные Шуман и Кюи. В жюри – барнаульская певица, заслуженная артистка России Ольга Гавриш, а также преподаватели Новосибирской консерватории им. Глинки и сразу два лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска».

– Мы успели послушать самых юных участников. И, знаете, уже сейчас видно, из кого могут вырасти большие певцы, – говорит Дмитрий Суслов – лауреат международного конкурса и «Золотой маски», заведующий кафедрой музыкального театра Новосибирской консерватории. – Есть два типа детей, на которых я возлагаю надежду. Первые очень артистичны, их «прет» от сцены, даже если иногда страдает вокал или не хватает чистоты интонации. На самом деле, это ценное качество, без которого трудно стать музыкантом. а у вторых акцент на том, чтобы спеть правильно, красиво, ровно… возможно, вам будет интересно: мальчик из Бийска, которого я слушал на «Золотой ноте» несколько лет подряд, сейчас учится у меня на первом курсе.

Стать лучшим

многие участники и победители конкурса связали свою жизнь с музыкой. Александр Гладков сегодня солист Москонцерта, а обладатель премии «Золотая маска» Дмитрий Аверин поет в Ростовском музыкальном театре. Кристина Геворгян, Ирина Болотина, Евгения Оханова, Игорь Бекетов, Евгения Сафонова стали солистами профессиональных коллективов. И гала-концерт 10 декабря внушает уверенность в том, что этот список непременно продолжится.

– Я участвую уже третий год. Впечатления? Было прикольно, весело, – легкомысленно говорит нам лауреатка Кристина Варламова, которая на гала-концерте с блеском исполнила сложное произведение Лео Делиба.

– Даже я принимала участие в «Золотой ноте», когда была студенткой Института культуры, – добавляет ее педагог Елена Жахалова из барнаульской ДШИ № 6. – Стала тогда лауреатом, а теперь своих учеников привожу. За эти 19 лет поменялся подход к судейству, сейчас в жюри нашей номинации исключительно «академисты», а это редко бывает на конкурсах и потому ценно. После прослушиваний мы всех судей обязательно спрашиваем о недочетах.

– Мы участвуем во всех возможных конкурсах, и этот – самый сложный, – вторит коллеге Елена Митрофанова, педагог ДМШ № 2. – Мне кажется, он даже более профессионален, чем многие всероссийские и международные. Наши дети, которые обычно уверенно побеждают, здесь завоевали дипломы I, II и III места, и только десятилетней Снежане Комоликовой удалось стать лауреатом. Она к этому шла три года.

Завершился концерт объявлением обладателей главных наград. Так, лучшими в классическом вокале стали Эгине Новикян и Семен Сапунов (Барнаул), а «Золотым ансамблем» признаны «Журавушки» Алены Малышенко из Заринска. «Мисс и Мистер Традиция» – Анастасия Голенко и Павел Денисов (Барнаул). Полина Кокорина, Никита Иванов, Екатерина Беззубенко и Илья Рахвалов – лучшие в эстрадно-джазовой номинации. А «Мистером и Мисс «Золотая нота-2017» стали Андрей Кадулин и Ольга Шевченко из Новоалтайска.