Председатель ОП Алтайского края: Для нас выборы не закончились

mavit
Автор: mavit Сентябрь 13, 2018 11:45

Председатель ОП Алтайского края: Для нас выборы не закончились

Председатель ОП Алтайского края: Для нас выборы не закончились
Фото Андрей КАСПРИШИН

Самый главный результат прошедших выборов – то, что они закончились без второго тура. Так считает председатель Общественной палаты края Лев Коршунов.

Накануне он рассказал журналистам о том, как отработал институт общественных наблюдателей региона на прошедших выборах губернатора. По словам Коршунова,  за ходом и организацией главного политического события края следило чуть менее 1800 представителей общественных организаций края.

– Выборы прошли в штатном режиме. Это значит, что было мало замечаний и вопросов. А те, что были, решались на месте. Для меня очень важно, что выборы закончились в первом туре, хотя начало было тревожное, – сказал он.

Само участие общественников в качестве наблюдателей стало возможным после принятия соответствующих поправок в Кодекс о выборах. До этого система была опробована во время избрания президента России. Теперь, по словам спикера, общественные наблюдатели будут принимать участие в выборах всех уровней власти. Для этого необходимо будет решить ряд вопросов. В частности, определить систему проверки жалоб в отдаленных территориях, вероятное увеличение количества наблюдателей для крупных участков, необходимость финансового вознаграждения наблюдателей.

– Для нас выборы не закончились, нужно анализировать и начинать подготовку к следующим выборам, которые состоятся на следующий год, – резюмировал Коршунов. Напомним, в 2019 году жителям ряда муниципалитетов предстоит избрать депутатов и глав территорий.

 
БОДАГОВА
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Председатель ОП Алтайского края: Для нас выборы не закончились

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