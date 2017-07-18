Преимущества инвестирования в Кипр

mavit
Автор: mavit Июль 18, 2017 03:07

Преимущества инвестирования в Кипр

Кипр уже не первый год является привлекательным местом для инвестирования. Многие уже воспользовались преимуществами кипрских условий, получили гражданство (получить паспорт гражданина Кипра cyprus passport), вкладывают денежные средства в остравную недвижимость и кипрские банки. Происходит это по некоторым причинам, которых ровно шесть. Ярким привлекательным фактором инвестиций в Кипр своих финансов, является экономическая стабильность этого государства, а при получении гражданства появляются ещё более привлекательные моменты.

Стабильность экономики Кипра – позитивный аспект последнего десятилетия. Страна вышла из рецессии, экономика испытывает бурный рост. Поэтому помощь в поднятии экономики Евросоюзом досрочно прекращена, и Кипр эффективно расплачивается по займам Международного Валютного Фонда. Вспеск экономического развития Кипра обуславливается рядом факторов, которые стабильно поддерживают экономику, и, по прогнозам аналитиков, будут поддерживать и в дальнейшей перспективе. Кипрским властям удалось сократить бюджетные расходы, усилить контроль банковского сектора. Все это дало возможность предоставить финансовую помощь. В две тысячи пятнадцатом году отрасль туризма бурно развивалась, и рост ее продолжился и в шестнадцатом году. Напряженность в соседних государствах поспособствовало этому.

Вкладывать денежные средства в недвижимость на Кипре также стало популярным явлением. Кипрское государство упростило многие законодательства в области недвижимости. Теперь за инвестиции в строительную индустрию можно получить гражданство. А четырехкратное понижение налога на недвижимость, и обещание полной его отмены, еще больше привлекает инвесторов. Перейдя по ссылке https://cyprus-alliance.com/immigration/citizenship, можно узнать о преимуществах инвестирования в Кипр».

Кипр является транспортными Европейскими воротами, и его позиции в мире по морским перевозкам, закрепились. Это стало возможным, благодаря удачному расположению Кипра: остров расположен в таком месте, где стыкуются три континента – Европейский, Азиатский и Африканский.

Еще одним важным преимуществом Кипра – уровень безопасности и благоприятный режим налогообложения.

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mavit
Автор: mavit Июль 18, 2017 03:07
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  • Ирина

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  • Татьяна

    Татьяна

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

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  • Толик

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