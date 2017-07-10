Преимущества отдыха на мысе Фиолента

mavit
Автор: mavit Июль 10, 2017 11:51

Преимущества отдыха на мысе Фиолента

Мыс Фиолент – территория девственной природы, чистейшего воздуха, цветущего миндаля и новых впечатлений. Это Яшмовый пляж с чистейшей водой. Это нагромождения серых камней и сменяющие их галечные пляжи.
Это остроконечные скалы, что высятся вдоль береговой линии. Достаточно включить воображение, и мысы принимают причудливые очертания то сфинксов, то львов, а то невиданных чудовищ.
Здесь дно – сплошной белый песок и подводные камни, по нему раскиданные. Они покрыты морскими водорослями.
Всякий, кто приезжает сюда, остается очарован этим удивительным неповторимым уголком Крыма.
Всего пятнадцать километров от Севастополя, если передвигаться в направлении Ялты, и перед вашим взором раскинется скалистый берег Фиолента.
«Мыс Фиолент» имеет статус природного комплекса. Здесь совершено особенный микроклимат. А горный и морской воздух, целебные свойства которого не оспаривает никто, для оздоровительного отдыха детей и взрослых необычайно полезен.
Но здесь не только пляжи, морские волны и жаркое солнце. Здесь есть и на что посмотреть, и чему удивиться. А перейдя по ссылке https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/sevastopol/placeofinterest/24836 можно узнать о достопримечательностях мыса Фиолента все в подробностях. А пока кратко…
Куда сходить?
Прежде всего, в Георгиевский монастырь. Когда-то это было местом языческого капища. О нем имеются упоминания в легендах и мифах древней Греции. Обитель здесь появилась позднее, уже в 891 году. С тех пор здесь перебывало множество тех, чьи имена составляют славу России Это Пушкин и Айвазовский, князь Голицын, Александр I и Николай II, и еще много других.
Действующий ныне монастырь расположился на обрыве, на самой его кромке. Монахи совсем небольшим числом сегодня занимаются восстановлением кельев и служб, ведут подготовку к большому строительству. Ведь 90-е годы прошлого века стали началом возрождения монастыря.
В древний, овеянный легендами, пещерный храм святого Георгия с пятницы до воскресенья каждую неделю миряне имеют возможность прийти с молитвой и присутствовать на богослужении.
Церковь и Черноморский флот, объединив свои усилия, в 1991 году водрузили на скале Святого Явления крест, семи метров в высоту и 1400 кг весом.
А еще есть 800 ступеней древней лестницы монастыря, по которым можно спуститься вниз, к Яшмовому пляжу.

Ваш отдых на мысе Фиолент станет незабываемым.

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mavit
Автор: mavit Июль 10, 2017 11:51
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