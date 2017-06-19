Преимущества отдыха в Евпатории

На нашем сайте – достаточно много полезной и содержательной для туриста информации. На одной из его страниц размещается справка о том, как приехать на отдых в Евпаторию. Указываются варианты прибытия в пункт назначения (автобусные рейсы, такси, автомобильные маршруты с поиском попутчиков), расстояние, описание различных маршрутов и их расписание. Перейдя по ссылке https://www.tourister.ru/tips/3116 можно узнать, как добраться из Евпатории в Севастополь. Кроме всего этого, Вы можете распечатать описание маршрута из Евпатории до Севастополя и взять его с собой. Также у Вас есть возможность оформить заказ на трансфер, что поможет Вам сэкономить время и не тратить его на оплату проезда на месте.

Одним из преимуществ отдыха в Евпатории является удобное расположение данного курортного городка на Крымском полуострове – в степной западной его части. Расстояние от Евпатории до города федерального значения Севастополя составляет сто пятнадцать километров. Лучше всего добираться автобусом. От городского автовокзала, расположенного на улице Интернациональная, 124, по данному маршруту ежедневно отправляются автобусы. В любом случае Вы купите билет в кассе автовокзала, т. к. транспортными предприятиями предлагаются свыше десяти рейсов на протяжении всего дня. Стоимость проезда на сегодня составляет от ста шестидесяти до ста восьмидесяти российских рублей. Приобрести билет возможно только на месте, в кассе вокзала.

Если же Вы решили ехать на своем автомобиле, добраться до места назначения также будет несложно. Поездка занимает где-то два часа. Расстояние от одного пункта до другого на машине составляет сто пятнадцать километров. Длительность поездки определяется ситуациями, возникающими на дорогах. В сезонное время, когда все едут отдыхать, автомобилей на дорогах достаточно много. Это требует повышенной внимательности и аккуратности.

Однако если Вы решили добираться электричками, то прямых маршрутов на Севастополь нет. Железнодорожное сообщение до Севастополя возможно через второй крупнейший, расположенный в центре полуострова, город – Симферополь.

Лучше всего, конечно же, заказать заблаговременно трансфер. Таким образом, Вы обеспечите себе комфорт и спокойствие в пути. Вы не будете стоять в очередях за билетами и дожидаться прибытия своего автобуса. Через интернет Вы можете оформить заказ на выбранный Вами автомобиль и со спокойной душой отправляться на отдых в Евпаторию. Более подробную информацию о стоимости поездки Вы найдете на нашем сайте.

Добравшись до данного курортного городка, Вы сможете в полной мере насладиться всеми прелестями его природных ресурсов. Это лечебные грязи и рапа, богатые на минералы воды, освежающий морской воздух и ласкающие теплые лучи солнца, золотистый песок и разнообразные растения-целители. Кроме того, Вы можете организовать себе интересный досуг, благодаря экскурсионным турам, и посетить всевозможные достопримечательности данного города-курорта.

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