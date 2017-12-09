Преимущества профессии переводчик

От современного переводчика требуется сегодня не просто слово в слово сделать перевод текста с одного языка на другой. Необходимо быть уникальным специалистом в своей области, понимать интересы каждой из сторон, уметь обобщать, доносить мысли партнеров так, чтобы они оказались приспособленными к корпоративной культуре и особенностям их речи.

Хотите узнать о таком? Перейдя по ссылке «http://culturaltours.ru/service/17051» можно получить информацию о русском переводчике в Амстердаме и Нидерландах Елене Малюстиной.

Каковы преимущества профессии?

хороший переводчик-профессионал всегда востребован;

отличный источник дохода;

широкие возможности для подработки;

совмещение интересной работы, приносящей деньги с получением новых впечатлений.