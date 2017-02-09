Премьеру нового юбилейного шоу в Барнауле представит Анита Цой

Александр
Автор: Александр Февраль 9, 2017 10:45

Премьеру нового юбилейного шоу в Барнауле представит Анита Цой

Премьеру нового юбилейного шоу в Барнауле представит Анита Цой

На своем концерте певица планирует использовать уникальные сценические технологии
Премьеру нового юбилейного шоу в Барнауле представит Анита Цой

23 февраля 2017 года в театре драмы перед барнаульцами выступит Анита Цой. Заслуженная артистка Российской Федерации представит премьеру нового юбилейного шоу с загадочным названием «10|20». 

«Песни и программы Аниты были отмечены многочисленными престижными наградами российской музыкальной индустрии и получили безграничную любовь зрителей. Шоу Аниты Цой – это всегда яркое и запоминающееся сценическое действие, в котором переплетаются самые смелые режиссерские идеи, новые технические достижения в области шоу-индустрии, модные тенденции современной хореографии и потрясающие своим великолепием костюмы. Это микс нового и хорошо забытого старого взгляда на мир, соединение классической театральной драматургии с концептуально новой эстетикой современного концертного шоу. Постановки Аниты Цой – это воплощение времени, в котором мы живем, ювелирная работа, по результату сопоставимая с лучшими образцами мировой шоу-индустрии», — рассказывают в «Лига Арт».

В основу шоу «10|20» войдут лучшие хиты певицы: «Небо», «На восток», «Мама», «Береги меня», «Полет», «Лето. Латте. Любовь» и другие. Специально для концерта все произведения приобретут новое звучание. Кроме того, как говорят организаторы, зрителей ждут мистические перевоплощения, неудержимое выражение страстей в музыке и танцах, магическая иллюзия, трансформация реальности с помощью уникальных сценических технологий.

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Александр
Автор: Александр Февраль 9, 2017 10:45
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