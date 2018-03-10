Премию «Оскар» за лучший фильм получила страшная сказка «Форма воды»

90-я церемония вручения кинопремии «Оскар» прошла накануне в лос-анджелеском театре Долби. Ее ведущим был Джимми Киммел. Главный приз получила драма «Форма воды», а постановщик Гильермо дель Торо был назван «Лучшим режиссером».

Эта страшная и прекрасная сказка для взрослых «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо стала лидером по числу номинаций на кинопремию «Оскар». Фильм номинирован не только в режиссерской и актерских категориях, но и, например, за работу оператора, художника-постановщика, композитора и дизайн костюмов.

Сам фильм начинается с маленького пролога, в котором закадровый голос обещает рассказать «историю принцессы без голоса», в то время как мы созерцаем полностью затопленную квартиру: над диваном парит в воде спящая женщина, рядом плавают стулья, будильник и зажженный ночник. Впрочем, будильник тут же зазвонит, и волшебный сон рассеется. А мы познакомимся с Элайзой – одинокой немой уборщицей со странными шрамами на шее – обитательницей этой самой квартирки, расположенной над круглосуточным кинотеатром (в главной роли – Салли Хокинс).

На дворе 1962 год – разгар Холодной войны, героиня трудится в секретной военной лаборатории, вставая на работу поздним вечером. Еще она дружит с соседом – пожилым художником, геем, переживающим одновременно и увольнение, и личную драму. А на работе кротко выслушивает болтовню обаятельной Зельды (актриса Октавия Спенсер), с которой они вместе моют коридоры и мужские туалеты. Вот и вся ее жизнь – пока в лабораторию не привозят таинственную цистерну с водой, в которой кто-то есть, а сопровождающий ценный груз суровый мужчина с волевым подбородком и электрошокером не становится начальником службы безопасности… Подробнее резенцию на фильм читайте в материале «О чем страшная и прекрасная сказка для взрослых «Форма воды».

В номинации «Лучший анимационный фильм» победила «Тайна Коко» студии Pixar. Приз за лучший фильм на иностранном языке достался картине «Фантастическая женщина».

Лучшим актером признан Гари Олдман, а Фрэнсис МакДорманд получила статуэтку за главную роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».