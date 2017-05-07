Президент Путин поздравил Владимира Этуша с 95-летием

6 мая отмечает юбилей советский и российский актёр театра и кино, педагог Владимир Этуш
Президент России Владимир Путин поздравил российского актера Владимира Этуша с 95-летним юбилеем. Поздравление главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Ваш жизненный и профессиональный путь заслуживает самого искреннего уважения. Вы с честью прошли фронтовыми дорогами Великой Отечественной, а после войны посвятили себя искусству, состоялись как яркий, самобытный, творчески востребованный артист», — гласит поздравительная телеграмма.
Также Путин отметил многолетнюю педагогическую, наставническую деятельность и уникальный личный вклад Этуша в подготовку талантливой смены.
Этуш сыграл в 36 фильмах. Среди них «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Цирк зажигает огни», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Классик» и многие, многие другие.
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