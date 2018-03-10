Президент Российского союза туриндустрии: Алтайский край – пример для всей страны

mavit
Автор: mavit Март 10, 2018 17:45

Президент Российского союза туриндустрии: Алтайский край – пример для всей страны

Президент Российского союза туриндустрии: Алтайский край – пример для всей страны

Сергей Шпилько во время торжественной церемонии открытия Международной выставки «Интурмаркет-2018» отметил, что благодаря поддержке губернатора и его команде, алтайским инвесторам был сделан крутой поворот в курортном деле и индустрии туризма на Алтае. 

– Это касается не только Белокурихи, но и развития логистической инфраструктуры, создания средств размещения, подготовки кадров, – сказал он. – То, что заседание президиума Госсовета в свое время прошло в Белокурихе, стало оценкой проделанной большой работы. Нам на рынке совершенно очевидно: в Сибири находится ультрасовременный роскошный курорт европейского уровня. Он круглогодично загружен, строится Белокуриха-2, которая поддерживается федеральной целевой программой. Все делается хорошо. На выставке лишний раз в этом убеждаешься. Здорово, что в Алтайском крае ведется такая работа, это по большому счету пример для всей страны. За вашим регионом тянутся другие.

ЛИВЕР
КристинаПрезидент Российского союза туриндустрии: Алтайский край – пример для всей страны

Президент Российского союза туриндустрии: Алтайский край – пример для всей страны

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mavit
Автор: mavit Март 10, 2018 17:45
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  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

    Яша

    Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!

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  • Зиновий

    Зиновий

    Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…

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  • Кирил

    Кирил

    Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...

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