Президент Российского союза туриндустрии: Алтайский край – пример для всей страны

Сергей Шпилько во время торжественной церемонии открытия Международной выставки «Интурмаркет-2018» отметил, что благодаря поддержке губернатора и его команде, алтайским инвесторам был сделан крутой поворот в курортном деле и индустрии туризма на Алтае.

– Это касается не только Белокурихи, но и развития логистической инфраструктуры, создания средств размещения, подготовки кадров, – сказал он. – То, что заседание президиума Госсовета в свое время прошло в Белокурихе, стало оценкой проделанной большой работы. Нам на рынке совершенно очевидно: в Сибири находится ультрасовременный роскошный курорт европейского уровня. Он круглогодично загружен, строится Белокуриха-2, которая поддерживается федеральной целевой программой. Все делается хорошо. На выставке лишний раз в этом убеждаешься. Здорово, что в Алтайском крае ведется такая работа, это по большому счету пример для всей страны. За вашим регионом тянутся другие.