Прима-балерина Мария Александрова ушла из Большого театра

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Автор: Александр Февраль 4, 2017 18:46

Прима-балерина Мария Александрова ушла из Большого театра

Прима-балерина Мария Александрова ушла из Большого театра

В театре уверяют, что это решение было принято лично балериной

Прима-балерина Мария Александрова уволилась по собственному желанию из Большого театра, пишет РИА «Новости».

В театре, в котором работала Александрова, уверяют, что это ее личное решение. Руководство театра неоднократно предлагало балерине продолжить сотрудничество.

Известно, что заявление об увольнении Александрова написала еще 19 января.

«Я приняла для себя решение, что переворачиваю эту страницу. Место артиста на сцене, все остальное это лирика, иллюзия и пустая, разрушающая душу нервотрепка», — говорила тогда Александрова.

Отметим, сейчас Александровой 38 лет. Дебют балерины на сцене Большого состоялся в сезоне 1997-1998. Долго ее партнером по сцене был Николай Цискаридзе.

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Александр
Автор: Александр Февраль 4, 2017 18:46
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