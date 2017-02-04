Прима-балерина Мария Александрова ушла из Большого театра

В театре уверяют, что это решение было принято лично балериной
Прима-балерина Мария Александрова уволилась по собственному желанию из Большого театра, пишет РИА «Новости».
В театре, в котором работала Александрова, уверяют, что это ее личное решение. Руководство театра неоднократно предлагало балерине продолжить сотрудничество.
Известно, что заявление об увольнении Александрова написала еще 19 января.
«Я приняла для себя решение, что переворачиваю эту страницу. Место артиста на сцене, все остальное это лирика, иллюзия и пустая, разрушающая душу нервотрепка», — говорила тогда Александрова.
Отметим, сейчас Александровой 38 лет. Дебют балерины на сцене Большого состоялся в сезоне 1997-1998. Долго ее партнером по сцене был Николай Цискаридзе.
Читайте также
- Лучший бийский наш отряд 0 02.Июл
- В Барнаульской арт-галерее «Бандероль» работает выставка «Два облака» 0 23.Окт
- План официальных новогодних мероприятий 0 19.Дек
- Чудо в Рождество: в Барнауле пройдет спектакль «Падал прошлогодний снег» 0 25.Дек
- Алтайские команды КВН не смогли рассмешить жюри на фестивале в Сочи 0 17.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
ПиарЧитать статью
-
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
-
гостья
девушка тоже не простушка, работает пиарщицейЧитать статью
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий