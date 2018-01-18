Примеры того, как надо

В «Арт-галерее Щетининых» до конца января работает выставка графики из личного собрания хозяев этой площадки. В экспозиции около семидесяти работ 24 авторов, принадлежащих к разным поколениям и школам, и выполнены они в разнообразных техниках уникальной графики и эстампа. Самые ранние произведения относятся к 1940 годам.

Замечательное техническое и жанровое разнообразие, пожалуй, первое, что замечаешь в этом небольшом выставочном зале: здесь и карандашные наброски к живописным портретам, и вполне самостоятельные пейзажи углем или тушью, и пышные акварели (к которым у каждого автора свой особый подход), а еще пастели, офорты, литографии, линогравюры. В основном представлены алтайские художники, но есть именитые авторы из других сибирских регионов (заслуженные и народные художники, академики) и Монголии.

– В понятие «графика» входит столько всего! Это не только черно-белые произведения, есть и цвет, она вообще гораздо многообразнее живописи, – замечает автор экспозиции художница Ирина Щетинина. – Так сложилось, что графическое искусство в Барнауле редко удостаивается отдельной выставки, но и у него есть свои ценители.

Выставка открылась в конце прошлого года и стала продолжением проекта, изначально нацеленного на другую аудиторию: дело в том, что осенью владелец галереи живописец Анатолий Щетинин представлял свое творчество в Красноярске в престижных залах регионального отделения Российской академии художеств. Его персональная выставка занимала один этаж, а на другом он представил лучшие живописные произведения алтайских корифеев из своей личной коллекции: Федора Торхова, Геннадия Борунова, Николая Иванова, Михаила Будкеева и многих других. Практически краевая выставка, только за пределами края. Неудивительно, что красноярские зрители в книге отзывов много писали о желании приехать на Алтай.

«Обкатывали» эту часть экспозиции в стенах галереи. Логично было продолжить знакомить барнаульцев с обширной личной коллекцией, только уже с ее графической частью.

– Эта стена у нас «ударная», – рассказывает Ирина Щетинина об экспозиции. – Вот, например, Федор Филонов, один из старейших наших художников-графиков – в

2019 году исполнится сто лет со дня его рождения. Основной его техникой была «тушь, перо». Работа «Алтайская тайга» 1981 года участвовала во Всесоюзной выставке и после была куплена у художника по совету Федора Торхова. А вот его же «Снежное царство» 1984 года.

На той же «ударной стене» – пейзажи классика алтайской акварели Алексея Югаткина, натюрморты Глеба Белышева, большой ученический набросок углем Геннадия Тарского («Портрет рижанки» 1947 го­да). Но среди них не теряется маленькая жемчужина Юрия Коробейникова «Уголок старого Бийска» – пейзаж с забором и сугробом на переднем плане, от которого при этом трудно оторвать взгляд. «Это пример того, как надо работать акварелью: белая бумага, правильные цветовые отношения и небо, чуть тронутое теплым», – объясняет нюансы Ирина Щетинина. Заметим, это еще и пример того, как составлять экспозицию, чтобы работы выгодно оттеняли друг друга.

На выставке вообще в избытке примеров того, как надо. Это и набросок ушедшего из жизни три десятилетия назад Семёна Чернова «Угольный разрез в горах»: чуть голубоватый картон, простой карандаш, подсвеченный буквально несколькими мазками сияющей белой гуаши, – и обобщенный рисунок кажется поразительно материальным. Или черновский же тонкий и трогательный детский черно-белый портрет. Точные и характерные портреты Тарского.

Акварель по мокрой бумаге может быть прозрачной и чистой, как у Алексея Югаткина, а может – дымчатой и декоративной, как у художницы прикладного направления Валентины Пахомовой (барнаульцам хорошо знакомы ее большие мозаики на фасадах жилых домов в районе Нового рынка). А техника «бумага, уголь», которая у многих ассоциируется с глухой чернотой, позволяет Евгению Югаткину вновь и вновь обращаться к теме зимнего городского пейзажа.

«Спасибо, дорогие, за щедрость, с которой вы показываете нам шедевры» – это запись в книге отзывов. А вот еще одна: «Разные художники, картины, разная манера изображения. Чувствуется время. Прошедшее время, ушедшее время». И еще: «Спасибо за чудную выставку. Все-таки мало у нас графики, тем ценнее эта экспозиция».