Примеры того, как надо
В «Арт-галерее Щетининых» до конца января работает выставка графики из личного собрания хозяев этой площадки. В экспозиции около семидесяти работ 24 авторов, принадлежащих к разным поколениям и школам, и выполнены они в разнообразных техниках уникальной графики и эстампа. Самые ранние произведения относятся к 1940 годам.
Замечательное техническое и жанровое разнообразие, пожалуй, первое, что замечаешь в этом небольшом выставочном зале: здесь и карандашные наброски к живописным портретам, и вполне самостоятельные пейзажи углем или тушью, и пышные акварели (к которым у каждого автора свой особый подход), а еще пастели, офорты, литографии, линогравюры. В основном представлены алтайские художники, но есть именитые авторы из других сибирских регионов (заслуженные и народные художники, академики) и Монголии.
– В понятие «графика» входит столько всего! Это не только черно-белые произведения, есть и цвет, она вообще гораздо многообразнее живописи, – замечает автор экспозиции художница Ирина Щетинина. – Так сложилось, что графическое искусство в Барнауле редко удостаивается отдельной выставки, но и у него есть свои ценители.
Выставка открылась в конце прошлого года и стала продолжением проекта, изначально нацеленного на другую аудиторию: дело в том, что осенью владелец галереи живописец Анатолий Щетинин представлял свое творчество в Красноярске в престижных залах регионального отделения Российской академии художеств. Его персональная выставка занимала один этаж, а на другом он представил лучшие живописные произведения алтайских корифеев из своей личной коллекции: Федора Торхова, Геннадия Борунова, Николая Иванова, Михаила Будкеева и многих других. Практически краевая выставка, только за пределами края. Неудивительно, что красноярские зрители в книге отзывов много писали о желании приехать на Алтай.
«Обкатывали» эту часть экспозиции в стенах галереи. Логично было продолжить знакомить барнаульцев с обширной личной коллекцией, только уже с ее графической частью.
– Эта стена у нас «ударная», – рассказывает Ирина Щетинина об экспозиции. – Вот, например, Федор Филонов, один из старейших наших художников-графиков – в
2019 году исполнится сто лет со дня его рождения. Основной его техникой была «тушь, перо». Работа «Алтайская тайга» 1981 года участвовала во Всесоюзной выставке и после была куплена у художника по совету Федора Торхова. А вот его же «Снежное царство» 1984 года.
На той же «ударной стене» – пейзажи классика алтайской акварели Алексея Югаткина, натюрморты Глеба Белышева, большой ученический набросок углем Геннадия Тарского («Портрет рижанки» 1947 года). Но среди них не теряется маленькая жемчужина Юрия Коробейникова «Уголок старого Бийска» – пейзаж с забором и сугробом на переднем плане, от которого при этом трудно оторвать взгляд. «Это пример того, как надо работать акварелью: белая бумага, правильные цветовые отношения и небо, чуть тронутое теплым», – объясняет нюансы Ирина Щетинина. Заметим, это еще и пример того, как составлять экспозицию, чтобы работы выгодно оттеняли друг друга.
На выставке вообще в избытке примеров того, как надо. Это и набросок ушедшего из жизни три десятилетия назад Семёна Чернова «Угольный разрез в горах»: чуть голубоватый картон, простой карандаш, подсвеченный буквально несколькими мазками сияющей белой гуаши, – и обобщенный рисунок кажется поразительно материальным. Или черновский же тонкий и трогательный детский черно-белый портрет. Точные и характерные портреты Тарского.
Акварель по мокрой бумаге может быть прозрачной и чистой, как у Алексея Югаткина, а может – дымчатой и декоративной, как у художницы прикладного направления Валентины Пахомовой (барнаульцам хорошо знакомы ее большие мозаики на фасадах жилых домов в районе Нового рынка). А техника «бумага, уголь», которая у многих ассоциируется с глухой чернотой, позволяет Евгению Югаткину вновь и вновь обращаться к теме зимнего городского пейзажа.
«Спасибо, дорогие, за щедрость, с которой вы показываете нам шедевры» – это запись в книге отзывов. А вот еще одна: «Разные художники, картины, разная манера изображения. Чувствуется время. Прошедшее время, ушедшее время». И еще: «Спасибо за чудную выставку. Все-таки мало у нас графики, тем ценнее эта экспозиция».
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