Принято решение о захоронении, а не о кремации Хворостовского

Российские и зарубежные СМИ сообщили о том, что оперный певец Дмитрий Хворостовский будет похоронен в понедельник, 27 ноября, на Новодевичьем кладбище в Москве. Церемония прощания пройдет в концертном зале им. П.И. Чайковского.

Ранее журналисты писали о том, что, согласно завещанию артиста, его тело будет кремировано, а прах поделен на две части. Одну отвезут на родину Хворостовского – в Красноярск, другую – оставят и захоронят в Москве.

Известно, что мэр Москвы Сергей Собянин уже согласовал захоронение звезды мировой оперы на Новодевичьем кладбище.

Как уже сообщала «АП», Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни от онкологического заболевания.

В память артиста в разных городах мира пройдут музыкальные мероприятия. Например, в Метрополитен-опера в Нью-Йорке посвятят Хворостовскому четыре ближайших концерта. Также принято решение об увековечивании его памяти в Москве и родном Красноярске. И там и там обсуждается установка памятников и мемориальных досок.

Фото: Ursia (Википедия)