«Притяжение» стало самым кассовым фильмом российского проката за выходные

Александр
Автор: Александр Январь 31, 2017 02:45

«Притяжение» стало самым кассовым фильмом российского проката за выходные

"Притяжение" стало самым кассовым фильмом российского проката за выходные

Картина режиссера Федора Бондарчука заработала более 400 млн рублей за уикенд

Фильм Федора Бондарчука «Притяжение» заработал за первые выходные в прокате 413,4 миллиона рублей. Картина, стартовавшая 26 января, стала лидером проката. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

На второй строчке рейтинга уикенда боевик «Три икса: Мировое господство». Картина заработала 100 миллионов рублей за выходные и 498 миллионов за две недели проката. На третьей строчке оказался французский мультфильм «Балерина», собравший 77 миллионов рублей.

Номинант премии «Оскар», мюзикл «Ла-Ла Ленд» Дэмиена Шазелла за выходные заработал 43 миллиона рублей, а за три недели проката картина собрала 235 миллионов рублей.

Замыкает пятерку лидеров российский фильм ужасов «Невеста» со сборами в 38 миллионов рублей за уикенд и 168,5 миллионов за две недели проката.

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Александр
Автор: Александр Январь 31, 2017 02:45
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