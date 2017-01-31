«Притяжение» стало самым кассовым фильмом российского проката за выходные

Картина режиссера Федора Бондарчука заработала более 400 млн рублей за уикенд

Фильм Федора Бондарчука «Притяжение» заработал за первые выходные в прокате 413,4 миллиона рублей. Картина, стартовавшая 26 января, стала лидером проката. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

На второй строчке рейтинга уикенда боевик «Три икса: Мировое господство». Картина заработала 100 миллионов рублей за выходные и 498 миллионов за две недели проката. На третьей строчке оказался французский мультфильм «Балерина», собравший 77 миллионов рублей.

Номинант премии «Оскар», мюзикл «Ла-Ла Ленд» Дэмиена Шазелла за выходные заработал 43 миллиона рублей, а за три недели проката картина собрала 235 миллионов рублей.

Замыкает пятерку лидеров российский фильм ужасов «Невеста» со сборами в 38 миллионов рублей за уикенд и 168,5 миллионов за две недели проката.