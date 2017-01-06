Продолжение мультфильмов о Простоквашино снимет «Союзмультфильм»

Студия уже начала подготовку к работе
«Союзмультфильм» анонсировал продолжение мультфильмов о Простоквашино, сообщает ТАСС.
Кроме истории про дядю Федора, кота Матроскина и пса Шарика, киностудия планирует снять продолжение «Малыша и Карлсона». Сейчас мультфильмы в стадии полготовки к созданию.
Пока же студия активно занимается переездом в новое здание на улице Академика Королева.
Напомним, «Трое из Простоквашино» был снят в 1978 году, затем появились «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».
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