Продолжение мультфильмов о Простоквашино снимет «Союзмультфильм»

Студия уже начала подготовку к работе

«Союзмультфильм» анонсировал продолжение мультфильмов о Простоквашино, сообщает ТАСС.

Кроме истории про дядю Федора, кота Матроскина и пса Шарика, киностудия планирует снять продолжение «Малыша и Карлсона». Сейчас мультфильмы в стадии полготовки к созданию.

Пока же студия активно занимается переездом в новое здание на улице Академика Королева.

Напомним, «Трое из Простоквашино» был снят в 1978 году, затем появились «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».