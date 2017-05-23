Продюсер Анатолий Чижиков будет в жюри на Шукшинском кинофестивале

Александр
Автор: Александр Май 23, 2017 23:45

Продюсер Анатолий Чижиков будет в жюри на Шукшинском кинофестивале

Продюсер Анатолий Чижиков будет в жюри на Шукшинском кинофестивале

Анатолий Чижиков родился в Рубцовске

Продюсер Анатолий Чижиков войдет в состав жюри Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», который пройдет с 18 по 22 июля. Об этом сообщает официальный сайт администрации  Алтайского края.

Отметим, что Чижиков родился в алтайском городе Рубцовске. За свою карьеру он снял более 50 продюсерских работ, многие из которых заслужили награды крупнейших кинофестивалей страны, в том числе приз Международного фестивального совета «Лучшему продюсеру стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии» в рамках XXIV Открытого фестиваля кино «Киношок-2015».

Работы Чижикова имеют успех у зрителей. Многие из них были показаны на центральных телеканалах.

Чижиков являлся продюсером следующих фильмов: «Рокировка», «Найти мужа Дарьи Климовой», «Дом с лилиями», «Манна небесная», «Загадка для Веры», «Лузер», «Зимний роман», «Подари мне жизнь» и многих других.

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Александр
Автор: Александр Май 23, 2017 23:45
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