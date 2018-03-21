Производители электронных книг

Реклама-двигатель торговли. Двигателем развития электронных устройств является здоровая конкуренция. Попытки сделать устройство лучше и дешевле чем у конкурента приводят к тому, что с каждым годом электронные книги все совершеннее.

Рынок читалок весьма насыщен производителями, каждый из которых имеет свои особенности, плюсы и минусы.

По праву лучшими электронными книгами являются устройства от компаний Amazon, ONYX BOOX и PocketBook. Но не только ими наполнен рынок читалок. Устройства компаний Kobo и Barnes & Noble мало представлены на отечественном рынке, а продукция от Digma и Texet не отличается высоким качеством.

Amazon Kindle-это читалка от гиганта интернет-торговли Amazon. Устройства компании считаются премиальными, и отличаются высоким качеством, набором функций и настроек. Но несмотря на это, цены на ридеры от Amazon приемлемые. Amazon Kindle имеют свои недостатки, и они довольно большие. Устройства официально не продаются на территории России, соответственно, гарантийно не поддерживаются. Это обусловлено тем, что потребители из стран СНГ не особо охочи до покупки лицензионного контента, чем в первую очередь занимается Amazon. Малое количество форматов, которые поддерживают устройства Amazon Kindle также уменьшают его привлекательность.

В отличие от Amazon, где ридеры являются дополнением к бизнесу, Покетбук сосредоточилась исключительно на гаджетах. Компания занимает 4-е место в мире по производству ридеров с E Ink экранами. Залогом успеха стал широчайший ассортимент и высокое качество продукции, покорившей сердца любителей чтения всего мира. PocketBook разительно отличается от конкурентов своей универсальностью. Устройства от компании PocketBook поддерживают все форматы, а PocketBook Touch HD позволяет даже прослушивать аудиокниги и музыку(поддерживает mp3 формат).

Отличным выбором будет покупка читалки от китайской компании Onyx BOOX. Продукция официально продается на территории России. Компания предоставляет сервисное обслуживание и поддержку продаваемых устройств. Электронные книги Onyx BOOX отличаются высоким качеством, хорошим дизайном и удобством интерфейса. Стоит отметить и поддержку всех форматов электронных книг.

Электронная книга стала настоящей находкой для людей, страдающих астмой или аллергией к домашней и бумажной пыли. Досуг с новыми гаджетами намного разнообразней. Есть возможность поиграть в онлайн-игры с любым человеком на планете, посмотреть в домашнем кинотеатре любой фильм или передачу, прочесть любую книгу.