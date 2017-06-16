Прощание с Алексеем Баталовым пройдет 19 июня

Александр
Автор: Александр Июнь 16, 2017 11:45

Прощание с Алексеем Баталовым пройдет 19 июня

Прощание с Алексеем Баталовым пройдет 19 июня

Звезда советского кино умер в ночь на 15 июня

Прощание с народным артистом СССР Алексеем Баталовым состоится в следующий понедельник, 19 июня, в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Об этом пишет «Интерфакс».

Отметим, что актера похоронят на Преображенском кладбище. Ранее сообщалось, что Алексей Баталов хотел, чтобы его похоронили на этом кладбище рядом с матерью.

Напомним, Алексей Баталов умер в ночь на 15 июня. До этого он несколько месяцев находился в больнице после перелома шейки бедра.

Самой запоминающейся ролью Баталова в кино стала роль слесаря Георгия Ивановича в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Впрочем, не менее значимыми являются роли в картинах «Летят журавли», «Девять дней одного года» и «Бег». Кроме того, он озвучивал мультфильмы, в том числе «Ёжик в тумане», и документальные картины.

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Александр
Автор: Александр Июнь 16, 2017 11:45
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