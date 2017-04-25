Прощание с лидером группы «Территория 22» пройдет в Барнауле 25 апреля

Похоронят музыканта в его родном селе Малоенисейское
Прощание с лидером легендарной алтайской рок-группы «Территория» Владимиром Мулловым состоится в Барнауле во вторник, 25 апреля.
В официальном паблике музыкального коллектива отмечается, что траурная церемония пройдет с 10:00 до 12:00 в ритуальном зале по адресу Германа Титова, 9а.
«Похороны пройдут в селе Малоенисейское Бийского района. Будет организована доставка туда и обратно», — говорится в сообщении.
Напомним, что Владимир Муллов, также известный по прозвищу Сват, скончался в ночь на 23 апреля в больнице.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Врединка
Вульгарная пародия даже для этого вида кино, это невозможно фильмом то назвать.Читать статью
-
Кирилл
Здравствуйте,у меня вопрос.Вот я отучился 9 классов после чего пошёл учиться в БМК но по стечению обстоятельств отчислился по окончанию…Читать статью
-
ZaimyPlus
Простота оформления. Все микрозаймы онлайн оформляются без посещения офиса МФО. Взять деньги в долг можно сразу после одобрения заявки, нужно…Читать статью
-
Умар
До скольки вообще должен был концерт?Читать статью
-
дадутЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий