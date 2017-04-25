Прощание с лидером группы «Территория 22» пройдет в Барнауле 25 апреля

Александр
Автор: Александр Апрель 25, 2017 05:45

Прощание с лидером группы «Территория 22» пройдет в Барнауле 25 апреля

Прощание с лидером группы "Территория 22" пройдет в Барнауле 25 апреля

Похоронят музыканта в его родном селе Малоенисейское

Прощание с лидером легендарной алтайской рок-группы «Территория» Владимиром Мулловым состоится в Барнауле во вторник, 25 апреля.

В официальном паблике музыкального коллектива отмечается, что траурная церемония пройдет с 10:00 до 12:00 в ритуальном зале по адресу Германа Титова, 9а.

«Похороны пройдут в селе Малоенисейское Бийского района. Будет организована доставка туда и обратно», — говорится в сообщении.

Напомним, что Владимир Муллов, также известный по прозвищу Сват, скончался в ночь на 23 апреля в больнице.

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Александр
Автор: Александр Апрель 25, 2017 05:45
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