Просто не будет. Спроси, что тебя ждет, у Евгения Евтушенко

Гадалка Amic.ru. Задай вопрос Евгению Евтушенко и узнай свою судьбу. Предупреждаем, что просто не будет

Сложный, неоднозначный, талантливый. Это мы про Евгения Евтушенко. Сегодня, 18 июля 2017 года, советскому поэту, прозаику, режиссеру, сценаристу, актеру, общественному деятелю, номинанту Нобелевской премии по литературе 1963 года исполнилось бы 85 лет.

В день рождения Евтушенко портал Amic.ru предлагает погадать на произведениях поэта. Сформулируйте вопрос и нажмите кнопку «гадать».