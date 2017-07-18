Просто не будет. Спроси, что тебя ждет, у Евгения Евтушенко

Александр
Автор: Александр Июль 18, 2017 17:45

Просто не будет. Спроси, что тебя ждет, у Евгения Евтушенко

Просто не будет. Спроси, что тебя ждет, у Евгения Евтушенко

Гадалка Amic.ru. Задай вопрос Евгению Евтушенко и узнай свою судьбу. Предупреждаем, что просто не будет

Сложный, неоднозначный, талантливый. Это мы про Евгения Евтушенко. Сегодня, 18 июля 2017 года, советскому поэту, прозаику, режиссеру, сценаристу, актеру, общественному деятелю, номинанту Нобелевской премии по литературе 1963 года исполнилось бы 85 лет.

В день рождения Евтушенко портал Amic.ru предлагает погадать на произведениях поэта. Сформулируйте вопрос и нажмите кнопку «гадать».

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Александр
Автор: Александр Июль 18, 2017 17:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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