Просто не будет. Спроси, что тебя ждет, у Евгения Евтушенко

Гадалка Amic.ru. Задай вопрос Евгению Евтушенко и узнай свою судьбу. Предупреждаем, что просто не будет
Сложный, неоднозначный, талантливый. Это мы про Евгения Евтушенко. Сегодня, 18 июля 2017 года, советскому поэту, прозаику, режиссеру, сценаристу, актеру, общественному деятелю, номинанту Нобелевской премии по литературе 1963 года исполнилось бы 85 лет.
В день рождения Евтушенко портал Amic.ru предлагает погадать на произведениях поэта. Сформулируйте вопрос и нажмите кнопку «гадать».
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
-
Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
-
Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
-
Толик
Спасибо!Читать статью
-
Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий