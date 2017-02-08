Провокационная российская рейв-группа LITTLE BIG выступит в Барнауле

Александр
Автор: Александр Февраль 8, 2017 06:45

Провокационная российская рейв-группа LITTLE BIG выступит в Барнауле

Провокационная российская рейв-группа LITTLE BIG выступит в Барнауле

Стеснительным не смотреть: поражающая своими клипами и раскованными текстами команда LITTLE BIG устроит в Барнауле концерт
Провокационная российская рейв-группа LITTLE BIG выступит в Барнауле

Провокационные музыканты группы LITTLE BIG из Санкт-Петербурга, работающие в жанрах рэп и фьюнерал-рейв, 30 апреля приедут в Барнаул.

Это первая российская группа, которая взрывает танцполы не только в России, но и за рубежом. В Европе их стилю дали название «Funeral Rave», потому что каждая песня, клип и перфоманс команды — это рефлексия на то или иное социальное событие.

«Зрителей накроет волна рейва, танцев и веселья, потому что по-другому эти ребята не умеют. Это будет буйство цвета, балансирование на грани абсурда в сочетании с мощной электронной музыкой, элементами хип-хопа», – пишут организаторы концерта.

Концерт пройдет в клубе «Фараон», начало в 18:00.

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Александр
Автор: Александр Февраль 8, 2017 06:45
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