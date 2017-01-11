Пугачева попросила не собирать за нее подписи, а жить радостно

Алла Пугачева подчеркнула, что невозможно нравиться всем

Известная российская певица Алла Пугачева попросила своих поклонников не собирать за нее подписи и призвала их радоваться жизни. Такое послание Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram.

«Пожалуйста, не волнуйтесь! Не надо собирать никакие подписи за Пугачеву. Ведь самое смешное желание – это желание нравиться всем. Кому-то нравится, кому-то нет. Живем дальше радостно и весело», – сказала Пугачева.

Напомним, недавно житель Ростова-на-Дону направил петицию Константину Эрнсту. Ростовчанин призвал Первый канал в следующем году добавить больше свежих лиц в новогодние программы и меньше уделять внимание Алле Пугачевой. Ростовчанин предложил провести опрос, как улучшить новогодние программы.

«А то, что происходило в вашем новогоднем эфире, это уже просто за гранью! Почему особо выделил новогодний эфир Первого канала? Потому что он, на мой взгляд, стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у Примадонны». Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами!» – написал он.

Тут же звезды российской эстрады и просто граждане России начали создавать в ответ флешмобы #язапугачеву.