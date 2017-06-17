Путин не будет вмешиваться в спор Учителя и Поклонской вокруг «Матильды»

При этом про Серебренникова глава государства ничего не сказал

Президент страны Владимир Путин в четверг, 15 июня, заявил, что не будет вмешиваться в конфликт режиссера Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской вокруг картины «Матильда».

Вопрос президенту задал народный артист России Сергей Безруков. По словам главы государства, о царской семье было много фильмов, причем более жестких, чем лента Учителя.

«Я уважаю его как человека, который делает талантливые вещи. Не хотел бы вступать в его спор с депутатом Поклонской. Она пытается просто свою позицию защитить», — сказал президент.

Алексей Учитель отметил абсурдность ситуации – Наталья Поклонская даже не смотрела картину.

«Можно критиковать, когда что-то видел, а Поклонская смотреть фильм отказалась. Это абсурд. Зачем тратить лишние государственные деньги, когда приходят прокуратура, Счетная палата и так далее? У нас все проверено, а они снова приходят и проверяют. Подстрекательства к таким проверкам быть не должно».

Кроме того, Сергей Безруков спросил у Путина о скандале вокруг театра «Гоголь-центр» и лично Кирилла Серебренникова. Однако глава государства не ответил на него.

Президент России Владимир Путин в четверг, 15 июня, в 15-й раз общается с народом в ходе специальной «Прямой линии». Специальная программа транслируется на телеканалах «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

В этом году на «Прямую линию» с президентом поступило более 1,8 миллиона обращений. Более половины вопросов задали по телефону, 370 тысяч – по СМС, 280 тысяч — через социальные сети.