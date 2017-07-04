Путин поручил Медведеву заняться «Союзмультфильмом»

Ответственными за работу в этом направлении назначены Медведев и Собянин

На базе киностудии «Союзмультфильм» будет образован анимационный технопарк. Соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте главы государства после его встречи с представителями российских анимационных студий.

Ответственными за работу в этом направлении назначены председатель правительства Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин, которые должны представить профильный доклад к 1 февраля 2018 года.

Кроме того, кабмин должен в срок до 1 сентября разработать и утвердить меры по продвижению за рубежом отечественной анимационной продукции. На новую целевую программу Правительство выделит дополнительное финансирование из федерального бюджета.

Администрация президента России, в свою очередь, займется подготовкой правовой базы для выделения финансирования на создание отечественного программного обеспечения для нужд мультипликаторов. Технические вопросы кабмин до 1 августа обсудит с экспертами из Ассоциации организаций индустрии анимационного кино.

Помимо этого, до 1 февраля 2018 года должны быть утверждены профессиональные стандарты для аниматоров, а также составлен прогноз потребности индустрии анимационного кино в квалифицированных кадрах. Образовательные учреждения в предстоящем учебном году утвердят контрольные цифры приема на соответствующие образовательные программы.

Ранее министр финансов Антон Силуанов пообещал выделить дополнительную материальную поддержку мультипликационным студиям в размере до 500 млн рублей.