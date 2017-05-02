Путин поздравил Киркорова с 50-летием и наградил его орденом Почета

Александр
Автор: Александр Май 2, 2017 07:45

Путин поздравил Киркорова с 50-летием и наградил его орденом Почета

Путин поздравил Киркорова с 50-летием и наградил его орденом Почета

Президент отметил вклад поп-артиста «в историю отечественного эстрадного искусства»

Президент России Владимир Путин поздравил известного поп-артиста Филиппа Киркорова в полувековым юбилеем, а также подписал указ о награждении певца орденом Почета.

«Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства», — цитирует пресс-служба Кремля поздравительную телеграмму президента в адрес Киркорова.

Также глава государства отметил неординарные вокальные данные и энергию артиста, которые помогают ему участвовать в разного рода проектах и в целом заниматься любимым делом.

Указ о награждении Филиппа Киркорова орденом Почета президент подписал в связи с тем, что певец внес большой вклад в развитие искусства в стране, а также за «многолетнюю плодотворную деятельность».

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Автор: Александр Май 2, 2017 07:45
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