Пять тысяч алтайских полицейских будут охранять порядок в день выборов

В воскресенье, 9 сентября, в Алтайском крае, при проведении выборов губернатора региона и в органы местного самоуправления, охрану общественного порядка будут обеспечивать более пяти тысяч полицейских.

В ГУ МВД РФ по Алтайскому краю подчеркнули, что, помимо штатных сотрудников правоохранительных органов, привлекут 200 сотрудников и курсантов Барнаульского юридического института МВД России, около 150 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и более двух тысяч представителей народных дружин, казачества, внештатных сотрудников и работников частных охранных организаций.

Под охрану возьмут места размещения избирательных комиссий, хранения избирательной документации, места массового пребывания граждан. Всего охрана порядка и общественной безопасности будет идти на 1797 избирательных участках.

Вдобавок, с целью обеспечения общественной безопасности, в день выборов в 123 помещениях участковых избирательных комиссий Барнаула будут уставлены рамочные металлодетекторы.