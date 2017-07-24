Работа депутата: Поклонская собрала 100 тысяч подписей против «Матильды»

Поклонская отметила, что 100 тысяч обращений граждан с трудом уложились в 13 коробках

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, собрав подписи 37 коллег-парламентариев и 100 тысяч обращений граждан, направила в МВД, Генпрокуратуру и Министерство культуры РФ депутатский запрос против фильма «Матильда», передает ТАСС.

«37 депутатов Государственной думы <…> подписали депутатский запрос, который был подготовлен мной в рамках рассмотрения тысячных обращений граждан, о принятии мер в пределах компетенции министру культуры РФ, генеральному прокурору РФ, министру внутренних дел РФ по недопущению оскорбления религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма «Матильда». Приложением к данному вопросу я направила 100 тыс. обращений и подписей граждан об оскорблении их чувств, а также информацию Счетной палаты РФ, Фонда кино, обращение священнослужителей, представляющих официальную позицию Русской православной церкви…», — рассказала Поклонская.

Она сообщила, что в числе депутатов, подписавших подготовленный ею запрос, — «председатели некоторых комитетов, заместители председателей 11 комитетов, а также депутаты, представляющие такие субъекты, как Крым и Севастополь, Санкт-Петербург, Чечню, Кемеровскую область, Тамбов, Орловскую область, Пермь, Казань, Волгоград, Московскую область, Самарскую область и многие другие области».

Поклонская отметила, что 100 тысяч обращений граждан с трудом уложились в 13 коробках.

«В этих коробках находятся обращения граждан — эти 100 тыс. обращений. Мы с помощниками с трудом уложили <…>. Мы отправили их компетентным органам и надеемся на то, что все-таки такое количество, такое отношение представителей Госдумы и людей <…> будет услышано компетентными органами и будут приняты соответствующие меры в пределах полномочий, чтобы не допустить нарушения прав людей, которые уже на протяжении 11 месяцев обращаются и ждут реакции органов», — сказала Поклонская.